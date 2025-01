Gold legt im neuen Jahr weiter zu  Vorbereitung auf Trumps Politik

Der Goldpreis stieg am Donnerstag und behielt den Schwung des positiven Endes des Rekordjahres 2024 bei, da sich die Trader auf die erwarteten politischen Veränderungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump vorbereiteten, die die Wirtschafts- und Zinsaussichten für das neue Jahr prägen werden, schreibt Reuters . Gold stieg im Jahr 2024 um mehr als 27% und verzeichnete damit den größten Jahreszuwachs seit 2010, da die deutlichen Zinssenkungen der US-Notenbank, massive Zentralbankkäufe und eskalierende geopolitische Spannungen den Goldpreis im vergangenen Jahr auf mehrere Rekordhöhen getrieben hatten.Gold scheint sich in einer engen Spanne zu konsolidieren, was oft ein Zeichen dafür ist, dass der Markt kurz vor einem Ausbruch steht. Man gehe davon aus, dass dieser Ausbruch nach oben erfolgen wird, meint Kyle Rodda, Finanzmarktanalyst bei Capital.com. Aufgrund geopolitischer Risiken und der Erwartung steigender Staatsverschuldung durch ein hohes Haushaltsdefizit unter der Trump-Administration dürfe der Goldpreis bis 2025 weiter steigen, trotz potenzieller Herausforderungen durch langsamere Zinssenkungen der Fed und des starken Dollars, so Rodda.Der Markt werde sich nun auf eine Reihe von US-Wirtschaftsdaten konzentrieren, die in der kommenden Woche veröffentlicht werden und die Zinsaussichten für 2025 beeinflussen könnten, sowie auf Trumps Zollpolitik, heißt es weiter. Donald Trump wird am 20. Januar als US-Präsident vereidigt. Trader gehen davon aus, dass die Fed bei weiteren Zinssenkungen im Jahr 2025 einen langsamen und vorsichtigen Ansatz verfolgen wird, da die Inflation weiterhin über ihrem Ziel von 2% liegt. Laut dem FedWatch-Tool der CME rechnen die Märkte mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 11,2% für eine Zinssenkung im Januar.© Redaktion GoldSeiten.de