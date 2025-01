USGS: Goldproduktion im Oktober unverändert  Goldpreis stieg erneut stark an

Das US Geological Survey ( USGS ) veröffentlichte vor kurzem die neusten Daten zur Goldbergbauproduktion der USA im Oktober 2024. Diesen Zahlen zufolge ist die Produktion verglichen mit dem Vormonat insgesamt unverändert geblieben. Im Vergleich zum September 2023 ergab sich weiterhin ein Rückgang (-9%). Im zehnten Monat des Jahres wurden 13.800 Kilogramm gefördert.Das Tagesvolumen belief sich auf 446 Kilogramm am Tag. Im September waren es 458 Kilogramm am Tag. Im bisherigen Jahr 2024 liegt das Tagesvolumen bei 431 Kilogramm am Tag.Der von Engelhard Industries ermittelte Durchschnittspreis für Gold lag im Oktober bei 2.679,26 Dollar je Unze. Dies stellt einen erneuten Anstieg von 104,61 Dollar je Unze im Vergleich zum Vormonat dar.© Redaktion GoldSeiten.de