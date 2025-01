Trump gegen die Fed  Eine weitere Chance für Gold

Es wird erwartet, dass die US-Notenbank auf ihrer Sitzung diese Woche die Zinsen unverändert lässt. Analysten gehen jedoch davon aus, dass der Goldmarkt über kurzfristige Irrtümer hinwegsieht und sich stattdessen auf die Taten des neuen US-Präsidenten konzentriert, schreibt Kitco News . Die aktuelle Rally folgt auf Äußerungen von Präsident Trump, der sich auf dem jährlichen Weltwirtschaftsforum in Davos (Schweiz) per Video an Wirtschaftsführer und Politiker wandte. Darin forderte er die Zentralbanken weltweit auf, die Zinsen zu senken. "Ich fordere, dass die Zinsen sofort gesenkt werden. Und sie sollten überall auf der Welt gesenkt werden", sagte er.Ökonomen weisen darauf hin, dass Trumps Äußerungen im Widerspruch zu den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen stehen, da eine relativ robuste Wirtschaft weiterhin eine hartnäckige Inflation antreibt. In den letzten Wochen hat die US-Notenbank die Verbraucher vor steigenden Inflationsrisiken gewarnt, da sie beabsichtigt, den aktuellen geldpolitischen Lockerungszyklus zu verkürzen. Im Vorfeld der Sitzung in dieser Woche erwarten die Märkte, dass die Federal Reserve die Zinssätze konstant halten wird, wobei nur eine Zinssenkung in diesem Jahr eingepreist ist. Naeem Aslam, Chief Investment Officer bei Zaye Capital Markets, meinte, er rechne nicht damit, dass die Fed ihre restriktive Haltung beibehalten werde. "Trump hat deutlich gemacht, dass er die Zinsen senken will, was bedeutet, dass es zu einem Konflikt zwischen Trump und der Fed kommen könnte", erklärte er. "Das ist es, worauf die Händler achten, und der [Gold-]Preis wird wahrscheinlich auf einem hohen Niveau bleiben."Ole Hansen, Head of Commodity Strategy bei der Saxo Bank, sagte, dass die widersprüchlichen Aussichten zwischen Trump und der US-Notenbank für Unsicherheit sorgen, wovon Gold als sicherer Hafen profitiert. Hansen fügte hinzu, dass angesichts der neuen Aufwärtsdynamik bei Gold die Marke von 2.800 $ nur der Anfang sein könnte. "Solange die Unsicherheit anhält, sehe ich keine Gefahr einer Überhitzung, und ein Ausbruch dürfte neue Kaufimpulse auslösen", so der Experte.© Redaktion GoldSeiten.de