Bank of Taiwan prognostiziert Goldpreisanstieg in 2025

Nachdem der Goldpreis im vergangenen Jahr um 27% gestiegen ist, erwartet Yang Tian-li, Leiter der Edelmetallabteilung der Bank of Taiwan, dass sich die Aufwärtsdynamik des Goldpreises in diesem Jahr fortsetzen wird, berichtet Taiwan News . Zu den wichtigsten Faktoren, die den Goldpreis in diesem Jahr beeinflussen werden, zählen laut Yang die US-Wirtschaft und die weltweite Nachfrage nach sicheren Häfen. Er geht davon aus, dass der Goldpreis von einem starken US-Dollar, einem robusten US-Aktienmarkt, hohen Zinsen und anhaltenden geopolitischen Spannungen in der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump beeinflusst wird. Yang prognostiziert für Gold einen "volatilen Aufwärtstrend mit begrenztem Abwärtstrend". Der Preis könnte 2.800 US-Dollar pro Unze erreichen und möglicherweise die Marke von 3.000 US-Dollar überschreiten.Yang erklärte, dass ein Großteil der Nachfrage nach physischem Gold auf Risikoaversion zurückzuführen sei. Im November, zeitgleich mit den US-Präsidentschaftswahlen, kauften die Zentralbanken weltweit netto 53 Tonnen Gold, was den höchsten Wert in einem einzelnen Monat seit einem Jahr darstellt. Die Käufe spiegeln die Vorsichtsmaßnahmen wider, mit denen die Zentralbanken auf die Unsicherheit über die Regierungspolitik reagieren. Yang geht davon aus, dass sich der Trend zur Diversifizierung der Zentralbankreserven fprtsetzen wird, was den Goldpreis weiter stützen dürfte.Neben den globalen Wirtschaftsfaktoren verwies Yang auf Trumps Vorschläge wie die Einführung zusätzlicher Zölle, seine Anti-Einwanderungspolitik und seine Ambitionen, strategisch wichtige Gebiete wie den Panamakanal und Grönland zu kontrollieren. Diese Maßnahmen sind zwar noch nicht in Kraft getreten, aber Yang ist der Ansicht, dass ihre Umsetzung zu Inflation und verstärkten geopolitischen Spannungen führen könnte, was die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen erhöhen würde. Ein weiterer Schlüsselfaktor sei die Strategie der Trump-Administration für einen starken Dollar. Yang warnte davor, dass steigende Zinsen die Schuldenprobleme der USA verschärfen könnten, was Investoren dazu veranlassen könnte, ihr Vermögen von US-Anleihen in Gold umzuschichten.© Redaktion GoldSeiten.de