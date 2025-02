Michael Campbell: Ein Auge auf Gold, Uran, Öl/Gas  Vertrauen in die Regierung schwindet

Michael Campbell, bekannter Finanzanalyst und Gastgeber von Michael Campbell's Money Talks, teilte im Vorfeld der World Outlook Financial Conference, die am 7. und 8. Februar in Vancouver (BC) stattfindet, einen Ausblick zu Gold und Energie mit dem Investing News Network.In Bezug auf Gold sagte Campbell, dass es sich zwar bereits gut entwickelt habe, er aber mit einer noch besseren Performance rechne. "Wenn das Vertrauen in den US-Dollar schwindet, [wird Gold] zu einer Rakete. Ich hasse es, so emotional zu sein, aber das ist der Trend", sagte er und fügte hinzu, dass er auch für Uran, Öl und Gas optimistisch sei.Insgesamt sei das schwindende Vertrauen in die Regierung der Hauptgrund für Investitionen. Campbell ging auch auf die Situation in Kanada ein, wo ein Regierungswechsel bevorsteht, und sagte, dass die Wähler eine klare Wahl hätten, wenn es um natürliche Ressourcen gehe.© Redaktion GoldSeiten.de