Rekordhoch über 2.850 $ - Handelskriegsängste & Unsicherheiten im Gazastreifen

Der Goldpreis erreichte am Mittwoch im asiatischen Handel ein Rekordhoch, da die Nachfrage nach dem gelben Metall als sicherer Hafen durch anhaltende Sorgen über einen drohenden Handelskrieg zwischen den USA und China gestützt wurde, so ein Bericht von Investing.com . Auch die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zur Übernahme des Gazastreifens durch die USA und zur Umsiedlung der Palästinenser aus der Region trieben die Nachfrage nach dem sicheren Hafen an, da sie von mehreren Ländern in der Region scharf zurückgewiesen wurden.Der Goldpreis profitierte auch von der Schwäche des Dollars, der seine Gewinne in dieser Woche wieder einbüßte, nachdem US-Präsident Donald Trump die Handelszölle gegen Mexiko und Kanada verschoben hatte. Trump bot China jedoch keine solche Erleichterung an, so dass sich die Händler weitgehend auf sichere Häfen konzentrierten. China hat am Dienstag ebenfalls Vergeltungsmaßnahmen gegen die US-Handelszölle ergriffen.Die Edelmetallpreise profitierten von Investitionen in sichere Häfen, nachdem Trump am Dienstag Zölle in Höhe von 10% gegen China verhängt hatte. Peking reagierte mit eigenen Importzöllen, Exportkontrollen und einigen Maßnahmen gegen ausgewählte US-Unternehmen wie Google. Trump hat auch signalisiert, dass er keine Eile hat, mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu sprechen, was die Chancen auf eine Deeskalation der Handelsspannungen verringert. Trumps Pausieren der Zollpläne für Kanada und Mexiko erfolgte erst nach einem Dialog mit den jeweiligen Staatschefs. Ein Handelskrieg zwischen China und den USA könnte den Welthandel stören und das Wachstum in den größten Volkswirtschaften der Welt unter Druck setzen.Die von Trump verhängten Zölle gegen China haben auch Befürchtungen geweckt, dass er seine Drohungen wahr machen könnte, allgemeine Handelszölle und gezielte Zölle gegen Taiwan und Europa zu verhängen. Analysten gehen jedoch davon aus, dass anhaltende Handelszölle die Inflation in den USA in die Höhe treiben und die Zinsen länger hoch halten werden. Ein solches Szenario könnte die langfristigen Aussichten für Gold beeinträchtigen.© Redaktion GoldSeiten.de