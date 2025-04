Robert Kiyosaki: Der Crash ist da

Robert Kiyosaki, bekannt durch sein Buch "Rich Dad Poor Dad", hat eine deutliche Warnung vor dem von ihm vorhergesagten großen Finanzcrash ausgesprochen, wie die Economic Times berichtet. In einem kürzlich in den sozialen Medien veröffentlichten Beitrag betonte Kiyosaki, wie wichtig es sei, die aktuellen Trends bei Edelmetallen wie Gold und Silber sowie bei Kryptowährungen wie Bitcoin zu beobachten. Seiner Ansicht nach könnten diese Vermögenswerte eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der Turbulenzen im Finanzsystem spielen, das aus seiner Sicht eine ernsthafte Instabilität durchläuft.In seinem Tweet wies Kiyosaki darauf hin, dass Gold ein Allzeithoch erreicht habe, die Nachfrage nach Silber steige und Bitcoin ein starkes Wachstum verzeichne. Kiyosaki äußert sich seit langem besorgt über einen bevorstehenden Crash an den traditionellen Aktien- und Anleihemärkten, wie er in seinen früheren Werken, darunter "Rich Dad's Prophecy" und "Who Stole My Pension", dargelegt hat. Er kritisierte den US-Dollar als "korrupt und krumm" und warnte davor, dass diejenigen, die in traditionelle Finanzanlagen wie Aktien und Investmentfonds investiert haben, in den derzeitigen Turbulenzen ihr Vermögen verlieren könnten.Kiyosaki führte die Finanzkrise auf ein globales Bankenkartell zurück, dem auch die großen Zentralbanken angehören, und forderte die Menschen auf, ihre finanzielle Bildung und Strategien zu überdenken. Er drängte seine Follower, proaktive Maßnahmen zu ergreifen und plädierte für Investitionen in "echtes Gold, Silber und Bitcoin", um ihre finanzielle Zukunft in einer, wie er es nannte, "absichtlichen Katastrophe" zu sichern. Seine Botschaft endete mit einer Kritik an der traditionellen Finanzbildung, in der er die Wirksamkeit der Hochschulbildung bei der Vermittlung von Kenntnissen des Finanzmanagements in der realen Welt in Frage stellte.© Redaktion GoldSeiten.de