Gewinnmitnahmen bringen Gold vom neuem Allzeithoch ab

Der Goldpreis gab am Donnerstag leicht nach, da die Anleger nach einem Allzeithoch Gewinne mitnahmen. Die US-Beschränkungen für den Verkauf von Chips nach China und die anhaltende Ungewissheit über die Zölle haben die Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen steigen lassen, heißt es bei Reuters . "Alles spricht für Gold und treibt den Preis auf neue Höchststände. Auch wenn Rückschläge nicht auszuschließen sind, ist das Edelmetall für weitere Kursgewinne gut gerüstet, da der Handelskonflikt weitergeht", so Nikos Tzabouras, leitender Marktanalyst bei Tradu.com.In einer weiteren Eskalation des Streits mit seinen Handelspartnern ordnete US-Präsident Donald Trump am Dienstag eine Untersuchung möglicher neuer Zölle auf alle kritischen Mineralienimporte an, zusätzlich zu den Überprüfungen der Importe von Pharmazeutika und Chips. Peking wies unterdessen Fluggesellschaften an, keine weiteren Lieferungen von Boeing-Flugzeugen anzunehmen. "Die Spannungen zwischen China und dem Westen zeigen keine Anzeichen einer Entspannung [...] und der Dollar ist ein Opfer von Trumps Handelspolitik geworden, wobei seine Rolle als sicherer Hafen nun weiter in Frage gestellt wird, was die Attraktivität von Gold erhöht", so Tzabouras.Der Dollar-Index bewegte sich in der vergangenen Woche in der Nähe eines Dreijahrestiefs, was Gold für andere Währungsinhaber attraktiver macht. "Die Volatilität an den Aktien- und Anleihemärkten könnte Anleger auch dazu veranlassen, die Gewichtung von Gold in ihren Portfolios zu erhöhen", so Trevor Yates, Analyst bei Global X. Gold, das traditionell als Absicherung gegen politische und wirtschaftliche Unsicherheiten sowie Inflation gilt, hat in diesem Jahr bislang um mehr als 27% zugelegt. "Wir bleiben bei unserer bullischen Haltung gegenüber Gold, auch wenn ein Rückgang in Richtung 3.050 US-Dollar pro Unze nach dem jüngsten rasanten Preisanstieg möglich erscheint", so die Analysten von ANZ.© Redaktion GoldSeiten.de