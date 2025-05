Goldanteil an Devisenreserven Indiens verdoppelt sich in vier Jahren

Der Anteil des von der indischen Zentralbank (RBI) gehaltenen Goldes an den Devisenreserven hat sich in den letzten vier Jahren verdoppelt (Stand Ende März), wie aus einem am Montag veröffentlichten Bericht der Reserve Bank of India laut Reuters hervorgeht. Gemessen am Dollarwert stieg der Anteil des Goldes an den gesamten Devisenreserven bis Ende März auf rund 11,70%, verglichen mit 9,32% Ende September 2024 und 5,87% Ende März 2021, so der halbjährliche Bericht der Zentralbank zu den Devisenreserven.Ende März hielt die RBI 879,59 Tonnen Gold, verglichen mit 854,73 Tonnen Ende September. Der Anteil des im Inland gehaltenen Goldes stieg auf 511,99 Tonnen zum 31. März, verglichen mit 510,46 Tonnen Ende September, so die RBI. "Während 348,62 Tonnen Gold bei der Bank of England und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) verwahrt wurden, wurden 18,98 Tonnen in Form von Goldeinlagen gehalten“, so der Bericht weiter.Zentralbanken halten in der Regel Goldreserven, um ihr Vermögen zu diversifizieren, die finanzielle Stabilität zu erhöhen und Risiken zu mindern. Gold kann als Absicherung gegen Inflation und Währungsschwankungen dienen. Angesichts der Volatilität der globalen Märkte und Währungen haben die Zentralbanken weltweit ihre Goldkäufe verstärkt. Unabhängig davon ist das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu Reserven, das Ende September bei 19,1% lag, laut RBI Ende Dezember auf 22% gestiegen. Das Verhältnis der volatilen Kapitalströme zu den Reserven stieg ebenfalls auf 74,3% Ende Dezember 2024, gegenüber 67,8% am Ende des vorangegangenen Quartals, fügte sie hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de