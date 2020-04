Anleger verrückt nach Goldmünzen

Kleinanleger scheinen während der Coronakrise nicht genug von Gold bekommen zu können und sind gewillt, hohe Preise zu zahlen, um es in ihre Hände zu bekommen, so Financial Advisor . Kunden, die Goldmünzen kaufen möchten, müssen üblicherweise mehr als den Je-Unze-Preis zahlen. Dieser Aufpreis ist auf 135 Dollar gestiegen, so Robert Higgins, CEO von Argent Asset Group LLC.Dies wird durch Stilllegungen verschärft, was zu Angebotsknappheit von verfügbaren Münzen und Barren führte. Zeitgleich lockt der Status als sicherer Hafen die Investoren. "Bis die Welt das Ungleichgewicht eingeholt hat und zurück zu einem normalen Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zurückgekehrt ist, werden die Aufpreise erhalten bleiben", erklärte Higgins.Im letzten Jahr fiel die Nachfrage nach Barren und Münzen um 20% und auf ihr niedrigstes Niveau seit 2009. Das kehrte sich 2020 um, wobei Investoren die von der U.S. Mint geprägten Münzen so schnell wie noch nie zuvor in den letzten drei Jahren kauften.© Redaktion GoldSeiten.de