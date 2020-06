Müssen Zentralbanken bald ihr Gold verkaufen?

Wie die Economic Times berichtet, geht Christopher Wood von Jefferies davon aus, dass die indische Zentralbank gezwungen sein könnte, ihre Goldbestände zu verkaufen. Diese These stellte der Anlagestratege Mitte Mai in einem seiner wöchentlichen Bericht "GREED & fear" auf und begründet diese mit dem extremen Einbruch der Wirtschaft des Landes infolge der Pandemiebekämpfungsmaßnahmen. Den Angaben zufolge verfügt Indien per Ende März über Goldbestände im Umfang von 653 Tonnen.Laut Wood drohe jedoch nicht nur Indien eine dramatische fiskalische Verschlechterung. So könnten viele Notenbanken zum Verkauf ihrer Goldreserven gezwungen sehen.Als weiterer potenzieller Goldverkäufer wird Saudi-Arabien aufgeführt, dessen Notenbank über 323 Tonnen des gelben Metalls verfüge. Der fiskalische Druck hat die Regierung des Landes zuletzt gezwungen, die Mehrwertsteuer auf 15% zu verdreifachen.© Redaktion GoldSeiten.de