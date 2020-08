Jeffrey Christian: Was steckt hinter der Goldpreisrallye

Charlotte McLeod von The Investing News Network sprach jüngst mit Jeffrey Christian, geschäftsführender Partner bei der CPM Group, über dessen aktuelle Einschätzung zum Goldmarkt.In dem Interview erklärt der Marktexperte, dass der zuletzt sehr starke Goldpreisanstieg auf eine Kombination aus drei Aspekten zurückzuführen sei: Der erste Faktor sei die enorme Menge an Geld, die in die Weltwirtschaft geflossen ist, ein Großteil davon in US-Dollar. Es sei zu einem unglaublichen Anstieg der Geldmenge gekommen und dieses Geld sei nicht unbedingt in die Realwirtschaft geflossen. Ein Großteil davon - ein paar Billionen Dollar - liege auf Bankkonten.Der zweite Aspekt sei, dass sich die Banken jetzt fragten, wo sie das Geld anlegen sollen. Laut Christian sei ein Großteil davon in die Börse geflossen, aber angesichts der wachsenden Besorgnis über diese Arena sei Gold ebenfalls zu einer Verwahrstelle für diese Gelder geworden. Der dritte Faktor seien die Gold- und Silberkontrakte an der COMEX selbst und der Zufluss von kurzfristigem Geld in diese Märkte.Die CPM Group hatte für Juli bis September ursprünglich ein Preisziel von 1.920 USD je Unze Gold genannt. Nun rechnet Christian damit, dass der Preis auf 2.300 USD steigen könnte. Man sei sich allerdings nicht einig, an welchem Punkt der Rallye sich Gold aktuell befinde.© Redaktion GoldSeiten.de