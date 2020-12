Thomas Kaplan: Silber war die erste große Liebe

Neils Christensen sprach für Kitco News Anfang der Woche mit Thomas Kaplan, dem CEO der Electrum Group, über dessen aktuelle Einschätzung zu Silber und Gold.Der erfolgreiche Geschäftsmann erklärt in dem Interview, dass Gold und Silber seiner Meinung nach erst am Anfang eines bedeutenden Bullenmarktes stünden. Er sei für beide Metalle extrem bullisch eingestellt, doch obwohl es bei Silber zu mehr Volatilität kommen dürfte, sollte es die Performance von Gold schließlich übertreffen. "Wenn sich Silber stabilisiert hat und Gold als monetäres Metall steigt, beginnt Silber Gold zu folgen, und dann nimmt es volle Fahrt auf und übertrifft Gold", so Kaplan. "Genau das ist während der Finanzkrise passiert und nun beginnt es wieder".Insgesamt gibt Kaplan sich als absoluter Silberfan zu erkennen. Das weiße Metall sei seine erste große Liebe im Rohstoffbereich gewesen und sei auch weiterhin die am längsten dauernde Romanze. Das Metall vereinigt den monetären und den industriellen Aspekt und genau das macht es für Anleger so attraktiv.Das Video sehen Sie hier © Redaktion GoldSeiten.de