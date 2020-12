Gold auf 6-Wochenhoch

Gold kletterte am Montag auf ein 6-Wochenhoch, berichtet Reuters ; angetrieben durch eine Vereinbarung um ein COVID-Rettungspaket in den USA, während zeitgleich Lockdowns im Vereinigten Königreich den Appetit nach Risikoassets verschlechterten und das Metall weiter unterstützten."Nun da wir fiskalpolitischen Stimulus hinter uns haben, hat Gold genug Momentum, um bis Jahresende über 1.900 Dollar je Unze zu schließen und sogar auf 1.925 Dollar zu klettern", erklärte Stephen Innes von Axi. Er fügte außerdem hinzu, dass die taubenhafte Fed-Politik ebenfalls unterstützend sei. Gold hat seinen Status als sicherer Hafen wieder zurückgewonnen, da Lockdowns die Stimmung am allgemeineren Markt verändert hätten, so Michael McCarthy von CMC Markets."Die industrielle Nachfrage des Silbers ist "kugelsicher" gegenüber Lockdowns, da Exportmärkte offen bleiben und die Nachfrage weiteren Auftrieb durch Joe Bidens Unterstützung von sauberer Energie gewinnen könnte", so Innes bezüglich Silber. Bidens Politik, den Klimawandel zu bekämpfen, sei unterstützend für Silber, das in Solarpanelen verwendet wird.© Redaktion GoldSeiten.de