Globale Goldproduktion 2020 gesunken

Wie Kitco News berichtet, rechnet GlobalData mit einer deutlich gesunkenen Goldminenproduktion im Jahr 2020. Mit 108 Mio. Unzen dürften die Bergbauunternehmen im vergangenen Jahr demnach 5,4% weniger Gold gefördert haben als im Vorjahr. Hauptgrund für diese Entwicklung sei die Covid-19-Pandemie.Zu der rückläufigen Förderung beigetragen haben laut GlobalData neben anderen Faktoren die Umstellung des Grasberg-Tagebaus in Indonesien auf den Untertagebau, die strengen Umweltrichtlinien in China und die Einstellung des Betriebs bei der Mine Lagunas Norte in Peru.Den größten Rückgang erwarte man für China. Hier könnte die Produktion 933.800 Unzen niedriger ausfallen als 2019. Eine deutlich geringere Förderung wird zudem für Indonesien (-824.400 oz) und Peru (-626.500 oz) prognostiziert.Den Schätzungen zufolge wird die globale Goldproduktion in den kommenden Jahren wieder steigen und könnte im Jahr 2024 124,1 Mio. Unzen erreichen.© Redaktion GoldSeiten.de