Ab heute im Handel: Gedenkmünze - Fußball-Europameisterschaft

2019 hatte das Bundesministerium für Finanzen die Ausgabe einer neuen 20-Euro-Gedenkmünze anlässlich der Fußball-Europameisterschaft 2020 angekündigt . Deren Verkauf wurde zwischenzeitlich zusammen mit der EM selbst auf 2021 verschoben.Ab heute ist die Silbermünze offiziell im Handel erhältlich. Die Münze besteht aus Sterlingsilber (Ag 925) und wiegt 18 g. Der Durchmesser liegt bei 32,5 mm. Hergestellt wird die Münze in den beiden Prägequalitäten Stempelglanz und Spiegelglanz. Die Münzen in der Prägequalität Stempelglanz werden zum Nennwert von 20 Euro in den Verkehr gebracht. Der Verkaufspreis der Exemplare in Spiegelglanz liegt über dem Nennwert.In der Beschreibung der Münze durch das Ministerium heißt es:Der Entwurf der Bildseite stammt von dem Künstler Thomas Serres aus Hattingen. Die Wertseite wurde von dem Künstler Erich Ott aus München gestaltet.Die Bildseite überzeugt durch den Ansatz, die Münze in ihrer Gesamtform als Fußball darzustellen. Die Anordnung und die Auswahl der Schrift, die Bezug nimmt auf die Wertseite mit ihrer würdigen Adlerdarstellung, fügen sich sehr gut in das Gesamtbild der Münze ein. Die Nennung der 12 Austragungsorte auf der Münze unterstreicht die Besonderheit dieser länderübergreifenden Fußball-Europameisterschaft 2020.Die Wertseite zeigt einen Adler, den Schriftzug "BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND", Wertziffer und Wertbezeichnung, das Prägezeichen "J" der Hamburgischen Münze, die Jahreszahl 2020 sowie die zwölf Europasterne. Zusätzlich ist die Angabe "SILBER 925" aufgeprägt.Der glatte Münzrand enthält in vertiefter Prägung die Inschrift: "EIN TURNIER FUER EUROPA • EIN TURNIER FUER FANS •"