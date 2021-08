Gold unter 1-Wochenhoch, während der USD den Kurs hält

Der Goldpreis bewegte sich am Montag abwärts, während der USD hingegen stabil blieb, berichtet Reuters . Sorgen um frühes Tapering der Federal Reserve sowie Sorgen um die Delta-Variante halten Bullion jedoch nahe einer 1-Wochenspitze. Der USD hält den Kurs, selbst gegenüber enttäuschenden Monatsdaten aus China."Wir beobachten derzeit nur eine kleine Umkehr des Goldpreises nach einer starken Rally am Freitag, was wahrscheinlich ziemlich natürlich ist, wenn man außerdem die Tatsache bedenkt, dass der Dollar etwas stärker ist", so Ole Hansen, Analyst bei der Saxo Bank. "Der Markt mag vor Veröffentlichung des Fed-Protokolls und der Ansprache in Jackson Hole vielleicht angefangen haben, sich nach schwachen Stimmungsdaten neu zu adjustieren. Doch aktuell befinden wir uns in einer Zeitspanne der Konsolidierung zwischen 1.750 Dollar und 1.790 Dollar."Die Märkte haben ebenfalls einen genauen Blick auf die geopolitischen Auswirkungen aufgrund des Zusammenbruchs der afghanischen Regierung geworfen, nachdem die Taliban die Kontrolle über Kabul gewannen. "Über das Wochenende hat sich die politische Situation in Afghanistan drastisch verschlimmert... Das könnte sich möglicherweise auf die Finanzmärkte und den Goldpreis auswirken, was wir in einigen Tagen herausfinden werden", erklärte Carlo Alberto De Casa, Marktanalyst bei Kinesis.© Redaktion GoldSeiten.de