Gerald Celente: Wenn Zinsen dieses Niveau erreichen, bricht alles zusammen

Michelle Makori sprach für Kitco News kürzlich mit Gerald Celente über die Inflation und ihre Auswirkungen auf Wirtschaft und Finanzmärkte. Der Herausgeber von "The Trends Journal" erklärte in dem Interview, dass ein Ende der Politik der künstlich niedrigen Zinsen zu einer Katastrophe an den globalen Finanzmärkten führen würde."Wenn [die Fed] anfängt, die Zinssätze ernsthaft anzuheben, wird es richtig bergab gehen, und zwar heftig", so der Trendforscher. "Ich glaube, dass sie [die Zinsen] eher früher als später anheben werden, zu Beginn des Jahres, im Januar, Februar, und sie werden es Schritt für Schritt tun, sie werden die Märkte ausspielen. Ich glaube, dass wir das Jahr 2022 in mäßig guter Verfassung überstehen werden. Der Punkt, an dem die Fed die Zinssätze auf 1,5% anhebt, ist für mich der Knackpunkt. Das wird das Ende sein." Mit "das Ende" meint er einen Zusammenbruch von Risikoanlagen wie Aktien.Laut Celente werde sich das Wirtschaftswachstum wahrscheinlich ebenfalls deutlich verlangsamen und in eine Phase der "Dragflation" eintreten. Diesen Begriff verwendet er, um eine Situation zu beschreiben, die noch schlimmer ist als Stagflation."All die unzähligen Billionen von Dollar, die in die Wirtschaft gepumpt wurden, um sie künstlich anzukurbeln, treiben die Inflation in die Höhe", erklärt er. Dragflation sei keine stagnierende Wirtschaft oder Stagflation, sondern die Wirtschaft gehe zurück, während die Inflation weiter ansteige.© Redaktion GoldSeiten.de