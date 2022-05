Peter Schiff  Die Fed hat keine Chance

Greg Hunter von USAWatchdog sprach in dieser Woche mit Peter Schiff über finanzpolitische Themen wie die Inflation und die Zinserhöhungen der US-Notenbank.Der Vermögensverwalter und Wirtschaftswissenschaftler erklärt, dass die Federal Reserve nur vorgebe, die Inflation zu bekämpfen. Er erklärt: "Alles, was ich mit dem Ausbruch der Inflation und der Art und Weise, wie die Fed darauf reagieren würde, vorhergesagt habe, ist eingetreten. Als nächstes gibt die Fed jetzt vor, die Inflation zu bekämpfen. Ich sage, dass sie so tut, weil sie nicht wirklich die Absicht hat, es zu tun, weil sie es nicht kann. Wenn die Fed die Inflation bekämpfen könnte, hätte sie den Kampf schon vor langer Zeit aufgenommen. Sie hätte präventiv gehandelt, als es offensichtlich war, dass sie ein Problem ist.""Ich warne schon seit über zehn Jahren davor. Als die Fed diesen Kurs der absichtlichen Schaffung von Inflation verfolgte, sagte ich immer, dass dies der Fed schließlich auf die Füße fallen würde, weil sie ein Monster loslassen würde, das sie nicht bekämpfen könnte – wie Frankenstein. Die Fed hat immer gesagt, dass es ihr egal sei, wenn wir zu viel Inflation haben, sie wüsste, wie sie das Problem lösen können. Sie hätten die Mittel, und ich habe darauf hingewiesen, dass sie vielleicht die Mittel haben, aber sie werden sie nicht einsetzen, denn das wäre so, als hätte man eine Pistole als Mittel gegen Kopfschmerzen."Laut Schiff gibt es in allen Sektoren eine Rekordverschuldung: "Jetzt sagt die Fed, dass sie all das freie Geld wegnehmen wird? Die Fed wird die Zinssätze normalisieren? Alles, was auf diesem Fundament aufgebaut wurde, wird implodieren. Wir würden eine Finanzkrise bekommen, die das Jahr 2008 wie ein Sonntagspicknick aussehen lassen würde, und es wird keine Rettungsaktion geben, wenn die Fed die Inflation bekämpft. Es wäre keine weitere "Große Rezession", sondern eine "Große Depression". Das ist der Grund, warum die Fed nichts tun kann. Die Fed kann nicht tun, was Paul Volker getan hat [...] und die Zinssätze auf 20% anheben."Der Finanzexperte geht davon aus, dass die Wirtschaft einbrechen wird, egal was die Fed tut, und man wird dies bald auf dem Arbeitsmarkt sehen wird. Die Wirtschaft werde sich selbst lahmlegen, weil das billige Geld weg ist. "Der Dollar wird in Asien zusammenbrechen. Dort befinden sich unsere größten Gläubiger, und dort wird die Massenflucht beginnen." Im Zuge dessen rechnet er mit einem massiven Anstieg der Goldpreise.Schiff rät, sich mit allem einzudecken, von dem man glaubt, dass man es brauchen wird. Dinge wie Hygieneartikel, Lebensmittel, Ersatzteile für Geräte und alles andere, was man lagern könne, denn alles werde teurer.© Redaktion GoldSeiten.de