US-Kongressabgeordneter stellt Gesetzentwurf zum Goldstandard vor

Wie Money Metals Exchange berichtet, hat der US-Abgeordnete Alex Mooney jüngst einen Gesetzentwurf eingebracht, wonach die USA einen neuen Goldstandard einführen würden.H.R. 9157, auch als "Gold Standard Restoration Act" bezeichnet, fordert die erneute Bindung des Dollar an Gold, um die anhaltenden Probleme der Inflation, der ausufernden Staatsverschuldung und der Instabilität des Währungssystems zu lösen.Würde der Vorschlag umgesetzt, hätten das US-Finanzministerium und die Notenbank 30 Monate Zeit, um alle Goldbestände und Goldtransaktionen offenzulegen. Nach Ablauf dieser Frist würde die Währungseinheit an ein festes Goldgewicht zum aktuellen Marktpreis gekoppelt."Der Goldstandard würde vor den unverantwortlichen Ausgabengewohnheiten Washingtons und der Geldschöpfung aus dem Nichts schützen", heißt es in der Erklärung Mooneys."Zeitweise, auch in den Jahren 2021 und 2022, trugen die Maßnahmen der Federal Reserve dazu bei, Inflationsraten von 8 Prozent oder mehr zu schaffen, was die Lebenshaltungskosten für viele Amerikaner auf ein unhaltbares Niveau ansteigen ließ", ist in H.R. 9157 zu lesen.Gefordert wird eine Offenlegung "aller Goldbestände zusammen mit einem Bericht über alle Käufe, Verkäufe, Swaps, Leihgaben und sämtliche anderen Finanztransaktionen mit Gold seit der vorübergehenden Aussetzung der Goldbindung gemäß dem Bretton-Woods-Abkommen von 1944 am 15. August 1971" sowie "aller Aufzeichnungen über Rücknahmen und Transfers von US-Gold in den 10 Jahren vor der vorübergehenden Aussetzung der Goldbindung am 15. August 1971".Der vollständige Text des Gesetzesentwurfs von Abgeordnetem Mooney kann hier eingesehen werden. Dieser wurde am 7. Oktober 2022 eingebracht.© Redaktion GoldSeiten.de