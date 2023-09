Defla XXL  Rezession

Die Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... nimmt wieder zu, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.Die BRD befindet sich bereits offiziell in der Rezession, vor allem wegen Nachfrageschwäche aus China und mangelnder Wettbewerbsfähigkeit hinsichtlich der Energiepreise.Neu: Fotovoltaikanlage Merscher Höhe/ Jülich mit Windpark15 Jahre alt: Reflektor-Solarthermie Jülich mit SpeicherHeliostatthermikkraftwerk15 Jahre alt und Fotozellenfortschritt ist bei Heliostatkraftwerken gar nicht nötig. Warum gibt es nicht 2000 solcher Kraftwerke in der BRD? Zumal man Hitze speichern kann und damit eine Dampfturbine zur Stromerzeugung auch dann laufen lassen kann, wenn es Nacht ist. Dazu kann man die Abwärme als KWK nutzen.Oder kleiner, auch nicht neu, Röhrenkollektoranlagen, bei denen wegen der sehr hohen Absorption> 92% schon Licht reicht (auch wenn die Sonne nicht scheint), um Wärmeleistung zu initiieren(geht auch am Hausdach als Warmwassererzeuger bzw. Unterstützer jedweder Heizung, egal ob Luft-Wasser-Wärmepumpe, Luft-Luft-Wärmepumpe, Erdregister-Wasser-Wärmepumpe, Geothermie-Wasser-Wärmepumpe, ideal für Ölheizungen und Holzheizungen, beide ohne Fixkosten also minderverbrauchsoptimal bei seltenem Gebrauch, brauchbar auch für Gasheizungen, bei denen die Netzerhaltungsfixkosten aber bestehen bleiben)