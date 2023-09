Lawrence Lepard: Fed in der Falle, Gold wird steigen

Michael McCrae sprach für Kitco Mining während des Precious Metals Summit 2023 in Beaver Creek, Colorado, mit Lawrence Lepard über den aktuellen Zustand der Branche.Der Gründer von Equity Management Associates erklärt, dass die Margenkompression der Grund dafür sei, dass die Goldbergbauunternehmen im Verhältnis zum Goldpreis schlecht abgeschnitten haben. Wenn die Kosten weiter steigen, der Goldpreis jedoch nicht, führe dies zu sinkenden Margen.Lepard ist jedoch der Meinung, dass der Goldpreis in fünf Jahren zwischen 3.000 und 10.000 Dollar pro Unze liegen wird. Er glaubt, dass der Markt die Talsohle erreicht hat und dass die Bewertungen der Goldunternehmen nur noch besser werden können.Seine Goldpreiseinschätzung begründet der Experte mit einer bedeutenden geldpolitischen Entwicklung: "Ich denke, das Wichtigste, das viele Leute übersehen haben, und für mich ist das ein unglaublich wichtiges Signal, dass die US-Notenbank die Geldkosten um mehr als 500 Basispunkte in die Höhe getrieben hat und der Goldpreis dennoch in unmittelbarer Nähe eines Allzeithochs liegt." Und weiter: "In der Vergangenheit, im Land der alten Makrodaten, wäre Gold in einem solchen Fall unter die Räder gekommen, was aber nicht der Fall ist."Die Fed sitze in der Falle und es müsse einen Kurswechsel geben: "Meiner Meinung nach wird es einen Bruch geben, wahrscheinlich innerhalb der nächsten drei bis 18 Monate, und zu diesem Zeitpunkt müssen sie diese Politik umkehren, die Geldmenge muss wieder wachsen, die Inflation wird mit aller Macht zurückkehren, und Gold wird die Marke von 2.100 Dollar durchbrechen."© Redaktion GoldSeiten.de