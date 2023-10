Brien Lundin: Bergbauaktien am Wendepunkt, größte Chance seit 1999

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Brien Lundin über die Lage am Markt für Bergbauaktien.Bezüglich des laufenden Krieges zwischen Israel und Hamas sagte der Herausgeber von Gold Newsletter und Veranstalter der New Orleans Investment Conference, dass Gold bei dieser Art von Turbulenzen in der Regel eine kurze Preisspitze erlebt, die dann wieder abklingt. Es sei jedoch möglich, dass dieser Konflikt eine länger anhaltende Wirkung auf das Metall haben könnte. "In diesem Fall könnte er sich als Ausnahme erweisen, weil geopolitische Konflikte, Unsicherheit und Volatilität zu einer Änderung der Politik der US-Notenbank führen könnten", meint Lundin. "Und wie wir wissen, bestimmt die Politik der Fed heutzutage alle Märkte – es könnte also einen nachhaltigeren fundamentalen Effekt haben, wenn sie die Fed zu einer Pause oder einer Wende zwingt."Aus diesem und anderen Gründen glaubt er, dass Rohstoffaktien vor einer Trendwende stehen könnten: "Ich denke, dass dies wirklich ein entscheidender Punkt für die Bergbau- und Metallmärkte ist. Ich glaube, es ist die Chance einer Generation – eine solche Gelegenheit habe ich seit 1999 und 2000 nicht mehr gesehen."© Redaktion GoldSeiten.de