Omar Ayales: Gold bewegt sich in 7-Jahres-Zyklen, nächster Höchststand 2026/2027

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Omar Ayales über dessen aktuelle Einschätzung zum Goldmarkt.Der Chefmarktstratege bei Gold Charts R Us glaubt, dass die Goldpreise nach ihren jüngsten Anstiegen auch weiterhin Luft nach oben haben. Ihm zufolge bewegt sich Gold in sieben- bis achtjährigen Zyklen. Der nächste Höchststand sei im Jahr 2026 oder 2027 zu erwarten."Was uns dieser Zyklus sagt, ist nicht nur, dass Gold alle sieben Jahre einen Tiefpunkt erreicht, sondern auch, dass es nach dem Erreichen eines Tiefpunkts in einen 11-jährigen Aufwärtstrend übergeht, um ein Hoch zu erreichen. Jedem Tiefpunkt geht also eine 11-jährige Bewegung voraus", so Ayales.© Redaktion GoldSeiten.de