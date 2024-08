SPDR profitiert von neuem Rekordpreis in KW33

In der 33. Kalenderwoche schwankte der weltweit größte Gold-ETF, SPDR Gold Trust erneut zwischen Zu- und Abflüssen, bis am Freitag der neue Rekordpreis des Edelmetalls zu einer großen Motivation für Anleger führte. Die Woche endete auf einem Niveau, wie es seit Januar nicht mehr erreicht wurde.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 854,97 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 846,91 Tonnen gewesen. Über das Wochenende nahmen die Bestände zunächst 2,88 Tonnen zu. Am Dienstag folgte dann ein Abfluss von 4,03 Tonnen, der sich auch am Mittwoch weiter hielt. Zum Donnerstag stieg zunächst der Bestand um 2,32 Tonnen, gefolgt von einem großem Sprung um 7,19 Tonnen zum Wochenabschluss.Der Goldpreis pro Unze des SPDR stieg zum Freitag zusammen mit dem Spotpreis stark an, kam allerdings noch nicht selbst auf die 2.500 $ Marke. Mit 2.485,80 $ erreichte aber auch er ein neues Rekordhoch.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 12. August: 849,79 Tonnen• 13. August: 845,76 Tonnen• 14. August: 845,76 Tonnen• 15. August: 847,78 Tonnen• 16. August: 854,97 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de