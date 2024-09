Gibt es zu viele Gold- und Anleihen-Bullen?

Im aktuellen Marktumfeld ist ein zunehmender Aufwärtstrend bei Gold und Anleihen zu beobachten, was die Frage aufwirft, ob es zu viele Bullen in diesen Anlagen gibt. Die Analysten von Strategas haben sich das ganze Jahr über an vorderster Front für eine "Long"-Position in Gold und Anleihen ausgesprochen, heißt es in einem Beitrag von Investing.com Die jüngsten Entwicklungen deuten jedoch darauf hin, dass sich diese einstige Contrarian-Sichtweise nun einem Sättigungspunkt nähern könnte. "Unser Ziel für Gold ist und bleibt die Marke von 2.800 Dollar, wobei der 50-Tage-Durchschnitt (rund 2.485) kurzfristig Unterstützung bietet", so die Analysten. Die Stimmung gegenüber Gold ist jedoch aggressiver geworden, da immer mehr Anleger in Gold investieren. Sie habe sich von einer Contrarian zu einer Mainstream-Stimmung gewandelt, ein Signal, das normalerweise zur Vorsicht mahne. Die Experten sehen die Stimmung noch nicht als übermäßig optimistisch, empfehlen aber, sie für den Rest des Jahres im Auge zu behalten.Zusammen mit den Anleihen, die ebenfalls einen Aufschwung in bullischem Verhalten genießen, spiegele dies die allgemeinen Marktsorgen wider, insbesondere hinsichtlich der anhaltenden Inflation und der geopolitischen Unsicherheit, meint Investing.com. Diese Bedingungen treiben normalerweise die Nachfrage nach sicheren Anlagen an. Strategas weist jedoch darauf hin, wie wichtig es ist, diesen überfüllten Markt zu beobachten. Wenn zu viele Anleger an den Märkten auf der gleichen Seite stehen, kann dies ein Zeichen für eine mögliche Trendwende oder zumindest eine Trendpause sein.© Redaktion GoldSeiten.de