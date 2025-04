Goldpreis fällt: Erleichterungen bei Autozöllen & US-China-Handelsgespräche

Der Goldpreis fiel am Mittwoch im asiatischen Handel um mehr als 1%, nachdem die Regierung von US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, die Auswirkungen der Autozölle abzumildern und die Handelsgespräche mit China zu bekräftigen, heißt es in einem Bericht von Investing.com . Die Anleger warteten diese Woche vorsichtig auf die Veröffentlichung wichtiger US-Wirtschaftsindikatoren, einschließlich des von der US-Notenbank bevorzugten Inflationsindikators, des PCE-Preisindex.Die Regierung von US-Präsident Donald Trump kündigte am Dienstag an, dass Washington die Auswirkungen seiner Autozölle abmildern werde, indem es einige Zölle auf ausländische Teile in einheimischen Autos lockern werde. In einem Artikel des Wall Street Journal, heißt es, die Anpassung bedeute, dass Autohersteller, die Trumps Autozölle zahlen, von zusätzlichen Zöllen, etwa auf Stahl und Aluminium, befreit würden.In einem Interview mit CNBC am Montag sagte Minister Bessent außerdem, dass viele Länder den USA "sehr gute" Zollvorschläge unterbreitet hätten, so Investing.com. Er sagte, dass die US-Regierung in Kontakt mit China stehe und dass es an China sei, die Situation zu deeskalieren. Diese Entwicklungen haben einige Befürchtungen über zunehmende Handelsspannungen zwischen den USA und China zerstreut, heißt es weiter.Der JOLTS-Bericht über offene Stellen für März wird am späten Dienstag veröffentlicht, während die US-Arbeitsmarktdaten für April für Freitag erwartet werden. In dieser Woche werden in den USA auch das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das erste Quartal und der PCE-Preisindex veröffentlicht. Diese Daten werden entscheidend für die Beurteilung der Zinsaussichten der Fed sein, die angesichts der Unsicherheiten im Welthandel eine abwartende Haltung eingenommen hat.© Redaktion GoldSeiten.de