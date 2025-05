Jeff Christian: Der Silberpreis steigt wieder  Was kommt als nächstes?

In einer neuen Präsentation erörtert Jeffrey Christian von der CPM Group die jüngsten Entwicklungen auf dem Silbermarkt im Vorfeld der COMEX-Terminkontraktlieferungen im Mai. Er erläutert die jüngste Volatilität des Silberpreises und wie die Verschiebung des offenen Interesses an der COMEX von Mai auf Juli die weitere Entwicklung des Silberpreises bestimmen könnte.Christian geht auch auf die physischen Silberbestände in den COMEX-Lagerhäusern ein, wobei er das verfügbare Angebot in den registrierten und zugelassenen Beständen hervorhebt. Darüber hinaus geht er auf das Verhalten der Anleger auf den verschiedenen Märkten ein und erläutert, warum die nordamerikanischen und südasiatischen Märkte im Vergleich zu den eher global ausgerichteten Goldmärkten in ihren Silberkaufstrategien einzigartig sind.Die Präsentation schließt mit einem Markt-Update und den neuesten Einschätzungen von CPM zu den kurz- und mittelfristigen Gold-, Silber-, Platin- und Palladiummärkten.© Redaktion GoldSeiten.de