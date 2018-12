2019 - Rückkehr der Investoren zum Silber?

Andrew Hetch, Gründer des Hetch Commodity Report, blieb bisher relativ bullisch gegenüber Silber, trotz dessen eher enttäuschender Entwicklung in diesem Jahr, so Scrap Register . Er sehe 2019 Potenzial für das Edelmetall. Dabei solle erneuerte Investorennachfrage der größte Treiber für das Metall darstellen und die Preise auf ein Hoch von 17,365 Dollar drücken.Rohstoffanalysten von Capital Economics erwarten ebenfalls, dass die Investoren zu Silber zurückkehren werden und prognostizieren zum Ende nächsten Jahres einen Preis bei etwa 17 Dollar je Unze. "Wir denken, dass 2019 einen Wendepunkt für den Silberpreis darstellen wird. Diese Bewegung wird größtenteils durch eine Erholung der Investorennachfrage angetrieben werden. Diese wird wiederum von einem Ende der strafferen US-Geldpolitik verursacht werden, das früher stattfindet, als die Märkte das erwartet haben", so schrieben die Analysten in einem Bericht."Des Weiteren sollten weitere Rückgänge der Aktienpreise und Anleiherenditen, vor allem in den USA, eine Vermögenswertumschichtung zu sicheren Häfen auslösen und damit unter anderem zu Silber", fügten die Analysten hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de