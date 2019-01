Platin: Teil bahnbrechender Technologie, die Weg in den Weltraum ebnete

Am 20. Juli 1969 landeten die ersten Menschen auf dem Mond. Dieses Jahr jährt sich dieser Tag zum 50. Mal. Wie der World Platinum Investment Council in einem aktuellen Artikel berichtet, spiele Platin eine entscheidende Rolle in den Anfangsstadien der Raumfahrt.Vor der berühmten Apollo-11-Mission entwickelte die NASA das Gemini-Raumfahrtprogramm, um sich auf die Mondlandung vorzubereiten. Zwischen 1965 und 1966 wurden damit zehn Weltraummissionen durchgeführt und Pionierarbeit Schlüsseltechnologien und -verfahren geleistet.Ein Teil dieser neuen Technologien war der Gebrauch von Brennstoffzellen als Energiequelle. Die Gemini-Brennstoffzellen flüssigen Sauerstoff und Flüssigen Wasserstoff um Strom herzustellen, mit Wärme und Trinkwasser als nützliche Nebenprodukte.Die Moleküle von Wasserstoff und Sauerstoff regierten und verbanden sich miteinander mithilfe einer Protonenaustauschmembran (PEM) die mit Platin beschichtet war. Diese Technologie wird auch heute noch in Brennstoffzellen verwendet. Platin eignet sich besonders gut als Katalysator für Brennstoffzellen, da es für optimale Reaktionen zwischen Sauerstoff und Wasserstoff sorgt und über längere Zeit effiziente Leistung bringt.Obwohl für die Apollo-Missionen leichtere Brennstoffzellen verwendet wurden, benutze man zur Vermeidung von Kontaminationen Platinfolie um Proben von Partikel aus dem Solarwind auf die Erde zu bringen.Später wurde ein Platinkatalysator im Space Shuttle eingesetzt, wo er die drei Brennstoffzellen der ersten wiederverwendbaren Raumfähre antrieb.© Redaktion GoldSeiten.de