Wichtiges Edelmetall-Update von Tom Cloud

In Tom Clouds neuestem Edelmetall-Update erläutert er, warum die andauernden globalen Ansteckungen mit dem Coronavirus und die Lieferkettenunterbrechungen nicht schnell behoben werden können. Ich stimme ihm zu. Ich glaube, dies ist bei Weitem das vom Markt, den Anlegern und den Menschen im Allgemeinen am meisten verkannte Problem.Sobald die Realität der Störungen der Lieferketten mehr von der Öffentlichkeit und den Investoren erkannt wird, werden wir enorme Verluste an den globalen Aktienmärkten erleben. Tom erklärt auch, dass Anleihen in dieser Zeit kein guter sicherer Hafen sein werden. Ich stimme ihm auch da zu.Ich glaube, dass zu wenige Menschen die Ansteckung ernst nehmen. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, ist es eine gute Idee, zusätzliche Lebensmittel und Vorräte zu besorgen, falls es Probleme mit der Lieferkette geben sollte.© Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 26. Februar 2020 auf srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.