Rickards: "Ice-9-Szenario" einer eingefroren Welt

Wir könnten möglicherweise auf ein "Ice-9"-Szenario zusteuern, in dem die gesamte Welt wirtschaftlich "einfrieren" könnte, so meinte James Rickards an Kitco News gewandt. Dabei verwendet er den Begriff "Ice-9", der in einem Buch namens "Cat's Cradle" vorkommt.In diesem Buch kommt eine Phiole von "Ice-9" vor, eine Flüssigkeit, die bei Raumtemperatur gefriert und im Laufe des Plots in Flüsse, etc. gelangt und den gesamten Planeten nach und nach einfriert. Etwas Ähnliches könnte finanziell gerade im Gange sein, so erklärte er. Am Ende eines Ice-9-Szenarios wird das gesamte Weltfinanzsystem stillgelegt und kein Eingreifen der Federal Reserve wird mehr wirken.Rickards erklärte, dass es derzeit kein schlechter Zeitpunkt sei, um Gold zu besitzen - entgegen konventionellem wirtschaftlichen Denken. "Die Leute meinen, dass sich Gold in Zeiten der Inflation gut entwickelt und man während einer Deflation kein Gold besitzen sollte. Und wir könnten uns auf Deflation zubewegen, doch der Punkt ist hierbei, dass die größte Zeitspanne anhaltender Deflation in der US-Geschichte von 1927 bis 1933 stattfand, und in dieser Zeit stieg Gold um 75%", erklärte Rickards.Er meinte, dass Investoren ihr Gold nicht allzu weit weg aufbewahren sollten, damit sie im schlimmsten Falle schnell darauf zugreifen können.