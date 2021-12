UBS: Negative Gedanken über die Goldpreisentwicklungen

UBS erwarte, dass die Federal Reserve die geldpolitische Akkommodierung schneller als andere größere Zentralbanken 2022 zurücknehmen wird und dies lässt UBS vermuten, dass der USD weiter an Stärke gewinnen könnte, so berichtet ForexLive Gegenüber Gold sind die Analysten bei UBS negativer Ansicht und zitieren unter anderem steigende Zinsen sowie der Glaube an einen Rückgang der Inflation als Grund. Außerdem erwartet UBS, dass die Nachfrage nach Öl weiterhin ansteigen wird und ist damit positiv gegenüber künftigen Ölpreisentwicklungen eingestellt.© Redaktion GoldSeiten.de