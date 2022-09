Perth Mint: Lunar-Motiv 2023 in Proof-Qualität

Die bekanntesten Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber. Des Weiteren sind diese neue Varianten der Münzen auch in Polierter Platte erhältlich.Jüngst enthüllte die Prägestätte das Motiv ihrer Lunar-Serie 2023 in Proof-Qualität. Dem chinesischen Mondkalender entsprechend zeigen die Münzen mit dem Kaninchenn, das vierte von insgesamt zwölf Tierkreiszeichen.Auf jeder Goldmünze ist ein Kaninchen umgeben von Gräsern abgebildet. Zudem befindet sich auf der Motivseite der Münze das chinesische Schriftzeichen für "Kaninchen" und das Prägezeichen der Perth Mint "P". Unter dem chinesischen Schriftzeichen befindet sich der Schriftzug und das Jahr "Rabbit 2023".Die Vorderseite der Münze ziert ein von Jody Clark entworfenes Porträt von Königin Elizabeth II.Die Proof-Goldmünzen wurden aus 99,99% purem Gold gefertigt und sind ab dem 20. September zu Gewichten von 1 Unze, ¼ Unze und 1/10 Unze erhältlich. Alle Münzen unterliegen einer Auflagenbeschränkung.Auf jeder Silbermünze sind zwei Kaninchen unter einem Ast abgebildet. Einer der Nager streckt sich nach oben, während der andere seine Umgebung beobachtet.Zudem befindet sich auf der Motivseite der Münze das chinesische Schriftzeichen für "Kaninchen" und das Prägezeichen der Perth Mint "P". Unter dem chinesischen Schriftzeichen befindet sich der Schriftzug und das Jahr "Rabbit 2023".Die Proof-Silbermünzen wurden aus 99,99% purem Silber gefertigt und sind ab dem 20. September zu Gewichten von 2 Unzen, 1 Unze und 1/2 Unze erhältlich. Alle Münzen unterliegen einer Auflagenbeschränkung.© Redaktion GoldSeiten.de