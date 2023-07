Rick Rules Top-3-Kriterien für Gold- und Silberaktien

Da Gold kurz vor einem großen Ausbruch steht, möchte ich mich auf die Gold- und Silberaktien und die Aktienauswahl konzentrieren. Die Minen- und Junior-Aktien haben die Anleger enttäuscht, weil Gold in den letzten Jahren zwar gut gelaufen ist, aber im Verhältnis zu den Kosten nicht genug zugelegt hat. Abgesehen von Gold befindet sich der Edelmetallsektor nach wie vor in einem säkularen Bärenmarkt.Allerdings besteht die Chance, dass der Goldpreis, wenn er den Widerstand überwindet und ein echter Bullenmarkt beginnt, schnell und dramatisch ansteigt und den Kostendruck weit übertrifft. Die Gewinnspannen werden sich ausweiten, und die Bergbau- und Junior-Unternehmen werden enorm profitieren, wie immer nach Ausbrüchen des Goldpreises.Vor diesem Hintergrund möchte ich einige Hilfestellungen und Erkenntnisse aus verschiedenen öffentlichen Gesprächen mit Rick Rule (mit mir und anderen), einem der wohl erfolgreichsten Investoren in der Geschichte des Junior-Mining, zur Verfügung stellen.Das erste Kriterium sind die Menschen. Wir haben es alle schon gehört, und zwar von vielen Seiten. Um es auf den Punkt zu bringen: Wenn Sie sich nach Junior-Produzenten umsehen, suchen Sie nach Managementteams mit einer Erfolgsbilanz beim Bau oder Betrieb von Minen. Bei Explorationsunternehmen sollten Sie nach Managementteams Ausschau halten, die Projekte entdeckt, erweitert oder zu einer Übernahme geführt haben.Das zweite Kriterium ist die Größe. Rick erwähnt oft, dass er nach Goldprojekten mit einem In-situ-Wert von 10 Mrd. $ und einem In-situ-Wert von mindestens 2 Mrd. $ für Silberprojekte sucht. Das entspricht 5 Mio. Unzen Au und 80 Mio. Unzen Ag. Je niedriger die Produktionskosten, desto wertvoller ist das Projekt. Behalten Sie diese Werte im Hinterkopf, wenn Sie Chancen vor und nach einer Entdeckung prüfen.Und schließlich: Seien Sie ein Contrarian. Rick sagt immer: "Man ist entweder ein Contrarian oder ein Opfer". Vermeiden Sie die Überflieger und halten Sie Ausschau nach Unternehmen, die mit einem erheblichen Abschlag gehandelt werden. Diese Branche ist sehr zyklisch, und Korrekturen von 40% bis 50% sind selbst in boomenden Bullenmärkten normal.Hier ist die Kurzfassung der 3 wichtigsten Kriterien. Suchen Sie nach Unternehmen mit einem großen Vorkommen oder einem Vorkommen, das das Potenzial hat, groß zu werden, nach einer Aktie, die näher an ihrem Tiefst- als an ihrem Höchststand gehandelt wird, und nach einem Management mit einer Erfolgsbilanz.Außerdem sind Geduld und Mut Schlüsselkomponenten für den Erfolg. Rick hat gesagt, dass die meisten seiner 10-Bagger (Aktien, die sich verzehnfacht haben) etwa fünf Jahre brauchten und auf dem Weg dorthin einen Rückgang von 50% hinnehmen mussten.Ich verwende diese Kriterien, um meine Investitionen zu optimieren.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 21. Juli 2023 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.