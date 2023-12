NewEdge Wealth: Goldpreise deuten auf Dezember-Rally für Aktien und Edelmetalle hin

Während einige Marktanalysten für den nächsten Monat einen Rückgang des S&P 500 vorhersagen, könnte Gold den Anlegern signalisieren, dass stattdessen eine Rally sowohl für Aktien als auch für das gelbe Metall bevorstehen könnte, so Ben Emons, Leiter der Abteilung für festverzinsliche Wertpapiere bei NewEdge Wealth, berichtet Kitco News . "Normalerweise betrachtet man Gold als Absicherung gegen Inflation oder Ungewissheit, und ich denke, dass beides immer noch eine Rolle spielt", erklärte er kürzlich bei einem Auftritt in der CNBC-Sendung Fast Money. "Ich denke, das ist ein Grund, warum Gold gestiegen ist. Die Renditen sind gesunken, der Dollar ist schwächer, das ist die Makro-Story für Gold."Emons zufolge spielen aber auch saisonale Faktoren eine Rolle, da Aktien einen sehr starken November erlebten, und er glaubt, dass die Goldpreise auch im Dezember auf weitere Kursgewinne hindeuten. "Gold ist auch hier ein interessantes Muster", meinte er. "Es hat sich im Dezember sogar besser entwickelt als Aktien, insbesondere in Jahren, in denen die Fed entweder eine Lockerung vornimmt oder zu einer Lockerung tendiert. Ich denke also, dass wir uns in dieser Phase befinden; deshalb denke ich, dass Gold bei Unsicherheit an Wert gewinnt, wenn es ein Risiko gibt, wenn eine Lockerung der Fed-Politik erwartet wird."Emons wurde gefragt, ob er glaubt, dass Gold darauf hindeutet, dass derzeit tatsächlich eine Deflation herrscht und dass ein starker Rückgang der Inflation für die Märkte eine gute Sache ist. "Das ist es", sagte er. "Wenn man sich [die Rede von Fed-Gouverneur Waller vom Dienstag] anhört, der in seinen Kommentaren ziemlich außergewöhnlich war, hat er wirklich damit begonnen, zu bestätigen, dass die Fed sich in Richtung einer sinkenden Inflation bewegt, so dass die reale Rate hoch und positiv ist und sie die nominale Rate senken könnte."Emons zufolge dürfte dies den Goldpreis in nächster Zeit nach oben treiben. "Ich denke, das gibt dem Goldpreis Auftrieb, denn das ist letztlich die wahre Geschichte der Goldrallys in der Vergangenheit", erklärte er. "Der Dollar steigt, wenn es Ungewissheit und eine starke Wirtschaft gibt, was auch für Gold gilt. Nächstes Jahr gibt es Ungewissheit, eine Wahl; wir wissen nicht, was passieren wird. Vielleicht bekommen wir eine Rezession, vielleicht auch nicht. Es gibt also viel Ungewissheit. Das ist wahrscheinlich ein Teil der Realität, warum der Goldpreis gestiegen ist."© Redaktion GoldSeiten.de