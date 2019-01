Goldman Sachs: Dollar möglicherweise auf dem Weg nach unten

Der US-Dollar könnte für einen Rückgang bereit sein, so hieß es vom Unternehmen Goldman Sachs Group Inc., wie Bloomberg berichtet. Am Samstag schrieben Strategen des Unternehmens, dass die kürzlichen Kommentare von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Federal Reserve, die Wahrscheinlichkeit einer Pausierung der Zinserhebungen erhöhen würden.Powell zitierte zuvor die Ereignisse 2016, als man die Zinsen - aufgrund von Sorgen über eine Verlangsamung des chinesischen Wirtschaftswachstums - über den Großteil des Jahres hinweg unverändert beließ. Die mögliche Pausierung könnte einen Abschwung des Dollar ermöglichen."Im Kombination mit allgemein weicheren US-Daten für Dezember sind wir der Ansicht, dass eine Fed, die mehr auf Daten bezogen ist, weiteren Raum nach unten für den Dollar schafft", so schrieben die Strategen.© Redaktion GoldSeiten.de