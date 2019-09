Bill Holter: Größte Inflation der Geschichte auf dem Vormarsch

Viele namhafte Vermögensverwalter empfehlen es den Leuten mittlerweile, harte Vermögenswerte zu erwerben, so berichtet Greg Hunter auf USAWatchdog.com . Der Edelmetallexperte Bill Holter ist der Meinung, dass sie alle wissen, was bald auf uns zukommen wird. "Sie verstehen, dass es zur größten monetären Entwertung der Geschichte kommen wird", erklärte er in einem Interview."Sie wissen, dass es die Hyperinflation ist, die uns bevorsteht. Sie sind spät auf diesen Zug aufgestiegen und verwalten Milliarden von Dollar. Ich sehe keine Möglichkeit, wie Leute, die darüber sprechen, Gold und Silber zu kaufen, echtes physisches Silber und Gold in ihre Hände oder Tresore bekommen könnten", meinte Holter.Er warnt davor, dass es bald zu Ausfällen der physischen Lieferungen kommen könnte, da die Nachfrage langsam das Angebot weit übersteige. Diese Lieferausfälle seien nicht nur eine Möglichkeit, sondern Gewissheit. "Egal, ob dieses Jahr oder die ersten paar Monate des nächsten Jahres... das ist vollkommen egal. Es wird eintreten. Ich kann Ihnen praktisch garantieren, dass es zu Lieferausfällen kommen wird. Und das wird das gesamte Reservebanksystem und Reserverohstoffsystem erschüttern.""Das Fazit ist: Es wird zu Lieferausfällen kommen. Und sobald es dazu kommt, dann weiß nur Gott alleine, wie hoch die Preise für Gold und Silber steigen könnten," meinte Holter abschließend.© Redaktion GoldSeiten.de