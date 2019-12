Metals Focus: Silberpreisprognose für kommende Jahre

In der letzten Ausgabe des Jahres des vom Beratungsunternehmen Metals Focus herausgegebenen "Precious Metals Weekly" wird eine Prognose für den Silberpreis bis zum Jahr 2024 gegeben. Das Unternehmen bleibt nach makroökonomischer Sicht zuversichtlich, dass der Bullenmarkt in Silber wieder eintreten werde.Hauptsächlich bleibe die Weltwirtschaft laut Metals Focus trotz des Aufschwungs der US-Aktien aufgrund der akkommodierenden Zentralbankpolitik in einem Abschwung. Zudem werden Edelmetalle von den engen Credit Spreads in den USA und Europa profitieren, wenn die "Flucht in die Qualität ernsthaft beginnt".Da der Silbermarkt (im Vergleich zu Gold) viel kleiner ist und daher eine höhere Volatilität aufweist, erwarten die Analysten von Metals Focus, dass der Silberpreis besser abschneidet als der Goldpreis. Dies werde dazu führen, dass das Gold/Silber-Verhältnis 2020 sinkt.Lesen Sie auch die 5-Jahresprognosen für den Goldpreis sowie die Preise von Platin und Palladium von Metals Focus.© Redaktion GoldSeiten.de