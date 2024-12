Große Banken optimistisch für 2025 mit Trump 2.0

Die Führungskräfte der größten Banken des Landes zeigten sich am Dienstag optimistisch, als sie die Auswirkungen der neuen Trump-Regierung, den Zustand der US-Wirtschaft im Jahr 2025 und die von der Federal Reserve erwarteten weiteren Zinssenkungen beurteilten, berichtet Yahoo Finance . JPMorgan Chase hat am Dienstag eine wichtige Einnahmequelle nach oben korrigiert. Die Leiterin des Verbrauchergeschäfts, Marianne Lake, sagte auf einer Finanzdienstleistungskonferenz von Goldman Sachs, dass die Nettozinserträge im Jahr 2025 um 2 Mrd. USD höher ausfallen werden als bisher erwartet, und zwar "allein aufgrund der Zinsaussichten".Sie war nicht die einzige, die sich am Dienstag optimistischer äußerte. Mark Mason, CFO der Citigroup, meinte, dass seine Bank am "oberen Ende" ihrer Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 von 80 bis 81 Mrd. USD liegen wird. Der New Yorker Kreditriese rechnet außerdem mit einem Anstieg der Investmentbanking-Gebühren um 25% bis 30% im vierten Quartal, während die Handelserträge ebenfalls steigen sollen. "Ich klopfe auf Holz oder auf etwas", erklärte Mason auf der Goldman-Konferenz am Dienstag. "Das fühlt sich also sehr gut an."Der CEO von PNC, Bill Demchak, sagte, dass er gerade einen Plan für seinen Vorstand zusammengestellt hat, der "so optimistisch ist wie alles, was ich je gesehen habe". "Ich denke, wir befinden uns in einem sehr guten Umfeld für Banken", fügte er hinzu und bemerkte, dass er "eine verstärkte Energie in ganz Amerika sieht, von der wir hoffen, dass sie sich im nächsten Jahr entfalten wird."Der Überschwang krönt ein großartiges Jahr für die größten US-Kreditinstitute dank der Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft in einer Zeit erhöhter Zinssätze und eines Aufschwungs im Investmentbanking- und Handelsgeschäft. Seit der Wahl sind die Aktien von Großbanken wie Citigroup und Goldman Sachs bis Dienstag zwischen 12% und 13% gestiegen. JPMorgan Chase ist um 10% gestiegen, während die Aktie von PNC um 8% zugelegt hat. Die Banken erhoffen sich von einer neuen Regierung auch eine Lockerung der umstrittenen Kapitalregeln, die von den obersten Bankaufsichtsbehörden vorgeschlagen wurden und von den Kreditgebern verlangen, größere Puffer für künftige Verluste zurückzustellen.© Redaktion GoldSeiten.de