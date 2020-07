Große Veränderung bei Silber: Ein neuer Bullenmarkt ist da!

Vergangene Woche ist bei Silber etwas Großes passiert. Aufgrund bestimmter positiver Indikatoren glaube ich, dass Silber sich jetzt in einem neuen Bullenmarkt befindet. Es ist sieben lange Jahre her, seit der Silberpreis zuletzt 23 USD betrug. Und mit der aktuellen Dynamik könnten wir in den nächsten Tagen ein weiteren Aufwärtstrend sehen.In meinem neuesten Video-Update, "BIG CHANGE IN SILVER: New Bull Market", erkläre ich diese positiven Indikatoren, die mich eine große Veränderung für Silber erwarten lassen. Für Silber war es wichtig, das Niveau von 18,50 USD zu überschreiten, bevor es versuchen würde, 21 USD zu erreichen. Silber erreichte nicht nur das nächste kritische 21-Dollar-Niveau, sondern durchstieß es auch mit Leichtigkeit.Im Video erkläre ich diesen Chart und warum sich diese Silber-Rallye von den vorherigen unterscheidet. In diesem Chart finden sich drei verschiedene Zeiträume und es ist dargestellt, wie viel Silber in den jeweiligen Zeiträumen gestiegen ist. Sie müssen sich das Video ansehen, um herauszufinden, warum der Anstieg des Silberpreises um 3,60 USD in der vergangenen Woche mit den anderen Bewegungen in der Vergangenheit nicht vergleichbar ist.Silberinvestoren waren in den letzten 7 bis 9 Jahren sehr geduldig und warteten darauf, dass endlich wieder etwas Leben in das Metall zurückkehrt. Der Ausbruch von Silber über 21 USD in der letzten Woche ist dem Ausbruch von Gold über 1.360 USD im letzten Jahr sehr ähnlich. Es scheint, als hätte sich Silber endlich dem Anstieg von Gold angeschlossen. Die nächsten Wochen und Monate werden, gelinde gesagt, sehr interessant sein.© Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 26. Juli 2020 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.