David Morgan: "Silber das am meisten unterbewertete Metall"

David Lin sprach für Kitco News mit dem Silberexperten David Morgan über dessen Erwartungen für das gerade begonnene Jahr. Der Herausgeber des Newsletters The Morgan Report erklärt in dem Interview, dass er 2022 mit einem Anstieg der Silberpreise über 30 USD rechne. Er bezeichnet das weiße Metall als das "am meisten unterbewertete Metall auf dem Planeten".Er rechne mit einer höheren Nachfrage nach Silberinvestments, da der Aktienmarkt beginnen dürfte Abverkäufe zu verzeichnen, die 10-jährige Anleihe das goldene Kreuz durchbrechen und die Unsicherheit am Markt insgesamt zunehmen werde. Sollte dann noch der Markt für Kryptowährungen nachlassen, werde das Interesse an Edelmetallen deutlich zunehmen.Zusätzlich dürfte laut Morgan die industrielle Nachfrage 2022 weiterhin für Rückenwind sorgen: "Elektrifizierung... alles, was elektrisch oder elektronisch ist, wird wahrscheinlich [der Hauptantrieb] sein. Solarzellen werden wahrscheinlich eine große Rolle spielen."Während fossile Brennstoffe die "Energieklippe" erreichen, werden erneuerbare Energiequellen wie Solarenergie eine größere Rolle bei der Energieerzeugung spielen, so der Experte. Dabei gebe es jedoch ein großes Problem: "Es gibt nicht genug Silber, um den US-Wohnungsmarkt mit Solarstrom zu versorgen, geschweige denn die Industrie in den Vereinigten Staaten."© Redaktion GoldSeiten.deHinweis: Der Brief "Der Morgan Report" kann in deutscher Sprache unter www.morgan-report.de abonniert werden.